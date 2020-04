Oekraïne bestrijdt bosbrand in verboden zone van Tsjernobyl ADN

05 april 2020

15u27

Bron: Belga 4 De Oekraïense autoriteiten hebben zondag vliegtuigen ingezet om een bosbrand te bestrijden die zaterdag uitbrak in de "vervreemdingszone" rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok.

De vlammen verspreidden zich over ruim 20 hectare op de bosgrond rond de centrale, die op een honderdtal kilometer van de hoofdstad Kiev ligt.

De nooddiensten verzekerden zondag in een mededeling dat het vuur onder controle was en dat geen toename van de radioactiviteit in de lucht was gemeten. Zaterdag hadden ze nochtans "moeilijkheden" gemeld bij de blusinspanningen door een stijging van de radioactiviteit op sommige plaatsen.



De autoriteiten verzekerden ook dat er geen gevaar was voor de omliggende dorpen. Twee vliegtuigen, een helikopter en een honderdtal brandweerlui zijn ingezet om de brand te blussen.

#Ukraine battles forest fire in #Chernobyl nuclear zone https://t.co/zA0vVsgYPE pic.twitter.com/nKVICGUu5d News Hour(@ newshourbd) link