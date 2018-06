Oekraïense 'spion' veroordeeld tot 12 jaar dwangarbeid in Rusland

Een Oekraïense journalist die zou hebben gespioneerd voor zijn vaderland, is in Rusland veroordeeld tot twaalf jaar dwangarbeid . Dat meldt de advocaat van de veroordeelde journalist Roman Soesjtsjenko.

De Russische geheime dienst FSB arresteerde Soesjtsjenko (49) in 2016. Dat gebeurde toen de correspondent van persbureau Oekrinform van Parijs naar Moskou was gevlogen. Hij wordt ervan beschuldigd geheimen te hebben gedeeld over het Russische leger, wat de journalist ontkent. De advocaat van Soesjtsjenko zegt dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak, die de relatie tussen buurlanden Rusland en Oekraïne waarschijnlijk verder onder druk zet.

Oekraïne haalde fel uit naar het vonnis. "Niets houdt het Kremlinregime tegen in zijn poging de geest van de Oekraïners te breken", zei president Petro Porosjenko in Kiev. "Dit is een politiek gemotiveerde zaak. We eisen zijn vrijlating", tweette de woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Kiev, Marjana Beza.

Slechte relatie

De relatie tussen Moskou en Kiev verslechterde aanzienlijk na de annexatie van de Krim in 2014. Ook bonden pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne de strijd aan met regeringsgezinde troepen.

Rusland en Oekraïne hebben in hun conflict de afgelopen maanden ook steeds meer journalisten op de korrel genomen. In Kiev werd de hoofdredacteur van het Russische persbureau Ria Novosti gearresteerd. In Wit-Rusland, een bondgenoot van Moskou, werd in mei een Oekraïense journalist wegens spionage veroordeeld.

Kiev is bereid 23 veroordeelde Russen te ruilen voor vier in Rusland gearresteerde Oekraïeners, onder hen ook filmregisseur Oleg Senzov, zei viceparlementsvoorzitster Irina Gerasjtsjenko maandag. Senzov is sinds 14 mei in hongerstaking om een vrijlating van Oekraïense politieke gevangenen in Rusland te bereiken.