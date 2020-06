Oekraïense rockband geeft eerste “verticaal concert” wegens corona kv

De Oekraïense rockband Green Grey heeft naar eigen zeggen de concertzaal heruitgevonden: volgens het nieuwe concept van de groep kunnen fans hun optreden bijwonen terwijl de regels voor social distancing gerespecteerd worden. Zondag gaven ze immers "het eerste verticale concert ter wereld".

Aangezien het coronavirus nog steeds in Oekraïne rondwaart, moesten de artiesten van Green Grey op zoek gaan naar een creatieve manier om alsnog hun show te kunnen brengen. De band speelde daarom zondagavond op het dak van een klein gebouw, terwijl hun fans in groepjes van maximaal vier personen toekeken vanaf de hoger gelegen balkons van een hotel. Fans checkten in aan de receptie van het hotel en kregen er de sleutels voor hun kamers, die afgesloten waren voor de andere hotelgasten.

“Het was echt fantastisch, want we begrepen dat we niet kunnen optreden zonder ons publiek, zonder onze fans. Het is vreemd zonder hen”, reageerde Diezel, leadgitarist en medeoprichter van Green Grey na het concert.



“Ik heb zelf geprobeerd om naar de concerten te kijken van bands die ik graag hoor, ik heb streams bekeken en ik vond het maar niets. Daarom wilden we iets anders doen”, voegde zanger Murik eraan toe. “We zagen jullie allemaal, iedereen die het concert bijwoonde, alsof we vlak voor jullie stonden. En ik denk dat het een volledig nieuw, cool gevoel is”, aldus Diezel.

Het podium op het dak van het kleinere gebouw blijft de rest van de zomer staan, zodat ook andere muzikanten er concerten kunnen geven.

Het concert van Green Grey was in enkele dagen tijd volledig uitverkocht. De band onderzoekt nu de mogelijkheid om ook in andere Oekraïense steden verticale concerten te organiseren.