Oekraïense president Zelenski krijgt fel weerwerk van parlement dat hij wil ontbinden kv

22 mei 2019

19u00

Bron: Belga 0 Nauwelijks enkele dagen na zijn aantreden als president van Oekraïne, heeft de 41-jarige Volodymyr Zelenski vandaag in het parlement al forse tegenvallers te verwerken gekregen. Zelenski kreeg onder meer te maken met felle tegenkanting over de vervroegde verkiezingen die hij heeft uitgeschreven. Daarnaast krijgen ook enkele van zijn benoemingen stevige kritiek.

De gewezen acteur Zelenski had maandag de eed afgelegd als nieuwe president van Oekraïne. Tijdens zijn toespraak kondigde hij meteen de ontbinding aan van het Oekraïense parlement, de ‘Verchovna Rada’. Zelenski beschikt echter over onvoldoende steun in het parlement om de door hem gewenste hervormingen door te voeren. De parlementsverkiezingen moeten daarom al op 21 juli plaatsvinden, een drietal maanden vroeger dan aanvankelijk was voorzien.

In een bijzondere zitting van het feitelijk ontbonden parlement wilde Zelenski vandaag nog veranderingen laten aanbrengen aan de kieswet voor die parlementsverkiezingen, maar zijn voorstellen werden zelfs niet in overweging genomen. De volksvertegenwoordigers wezen een stemming over de voorstellen af.



Ook zette parlementsvoorzitter Andrej Parubiy zich af tegen het nieuwe staatshoofd. Hij stelde dat de ontbinding van het parlement door Zelenski in strijd is met de grondwet en dat de parlementsleden van plan zijn het Grondwettelijk Hof aan te schrijven.

Bovendien heeft Zelenski ook het decreet moeten intrekken over de erkenning van viceminister van buitenlandse Zaken Olena Zerkal tot adjunct-chef van de presidentiële administratie. Zerkal heeft beslist om die functie te weigeren.

Ook de andere benoemingen die Zelenski gisteravond aankondigde, liggen intussen onder vuur. Vooral de benoeming van Andrej Bogdan tot kabinetschef krijgt forse kritiek. Bogdan was tijdens de presidentverkiezingen een van de belangrijkste campagnemedewerkers van Zelenski, maar hij was ook de advocaat van de miljardair Igor Kolomoisky. Tijdens de campagne hadden tegenstanders Zelenski al meermaals verweten een "marionet" van Kolomoisky te zijn, maar die beschuldigingen werden consequent tegengesproken.

Kolomoisky is erg omstreden. Hij was de eigenaar van de PrivatBank, de grootste bank van het land, tot die in 2016 genationaliseerd werd bij een reddingsoperatie. Hij is nu in een juridische strijd met Kiev verwikkeld over de rechtsgeldigheid van die nationalisering. Als Oekraïne die zaak verliest, dreigt het land financieel in de problemen te geraken.

