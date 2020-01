Oekraïense president weigert ontslag van premier

KVE

17 januari 2020

20u06

Bron: Belga, ANP

De Oekraïense president Zelenski weigert het ontslag te aanvaarden van zijn premier. Die was in verlegenheid gebracht door een gelekte opname waarin hij zich kritisch uitliet over zijn politieke baas, die volgens hem weinig verstand heeft van economie.