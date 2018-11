Oekraïense president waarschuwt: “Er hangt ons Russische invasie boven het hoofd” LH

27 november 2018

22u07

Bron: Belga 0 De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft vandaag met dramatische woorden voor het gevaar van een Russische invasie in zijn land gewaarschuwd. Hij beschuldigde Moskou ervan zijn militaire aanwezigheid langs de grens te hebben opgevoerd.

"Het aantal militaire eenheden langs onze grens is dramatisch gestegen. Het aantal tanks in Russische bases langs onze grens is verdrievoudigd", zei het Oekraïense staatshoofd in een vraaggesprek met drie Oekraïense televisiestations.

In de Zee van Azov is er volgens de president een sterke toename van het aantal Russische marineschepen en is er een hogere militaire aanwezigheid op de Krim, het schiereiland dat vier jaar geleden door Moskou werd geannexeerd. Sinds 2014 is op de Krim het aantal Russische soldaten verdrievoudigd, het aantal pantsers vervijfvoudigd en de artillerie vertienvoudigd. Ook het aantal Russische raketwerpers en vliegtuigen nabij de grens met Oekraïne is sterk gestegen.

"Ik denk niet dat dit kinderspelletjes zijn. Oekraïne hangt een grootscheepse oorlog met de Russische federatie boven het hoofd", aldus de Oekraïense president. Hij verrechtvaardigde ook het uitroepen van de krijgswet in zijn land. Porosjenko vertelde tot slot nog dat hij na het incident van zondag geprobeerd had te bellen met zijn Russische collega Vladimir Poetin.