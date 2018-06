Oekraïense president verdedigt enscenering van moord op journalist: "Liever dat Russische geheime diensten hem hadden vermoord?" ADN

05 juni 2018

10u24

Bron: Belga 1 De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft in een interview met de Spaanse krant El País de enscenering van de moord op de Russische journalist Arkady Babchenko in Oekraïne verdedigd. "Zouden de mensen die kritiek hebben dan liever gehad hebben dat de Russische geheime diensten deze journalist hadden vermoord?", aldus Porosjenko.

De Oekraïense politie had op 29 mei aangekondigd dat Babchenko, die bekendstaat als een criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd doodgeschoten. Maar een dag later werd tijdens een persconferentie duidelijk dat de moord in scène was gezet door de Oekraïense veiligheidsdiensten. Aanleiding zou de geplande moord op de journalist zijn geweest door Rusland.

Beschermen

De zet leidde tot kritiek, niet alleen vanuit Rusland, maar ook van internationale journalistenverenigingen. Reporters Zonder Grenzen noemde het "dieptreurig en betreurenswaardig dat de Oekraïense diensten de waarheid geweld hebben aangedaan, wat hun motief ook was".

In El País verdedigt de Oekraïense president nu de beslissing, en stelt dat de andere optie was om de Rus te laten vermoorden. "Als we de persvrijheid moeten verdedigen, als we de journalisten moeten beschermen, dan moeten we dergelijke technieken gebruiken", aldus Porosjenko.

Lijst

De Oekraïense geheime diensten "hebben de schuldige opgepakt en in een zeer nabije toekomst zullen ze aantonen van wie hij het geld, de orders en de lijst van journalisten om te doden had gekregen", zei de president nog.

Over het vermoedelijke bestaan van een lijst met 30 journalisten die een doelwit zouden zijn in Oekraïne en lidstaten van de Europese Unie gaf Porosjenko weinig commentaar. Hij heeft daarover zelf geen informatie uitgewisseld met andere overheden, maar stelt dat de geheime diensten van de verschillende landen met elkaar in contact staan. Porosjenko heeft gisteren in Madrid de nieuwe Spaanse premier Sedro Sanchez ontmoet.