Oekraïense president: "Trump kan mij niet onder druk zetten"

25 september 2019

12u13

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat niemand hem onder druk kan zetten... behalve zijn zoon. Dat gaf hij als antwoord op de vraag van journalisten of de Amerikaanse president Donald Trump hem tijdens een telefoongesprek in juli onder druk had gezet.

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben gisteren een formeel onderzoek voor een afzettingsprocedure tegen Trump gestart.

Ze beschuldigen hem ervan Oekraïne te hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door de potentiële presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Trump zou de Oekraïense president acht keer hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar Biden, Zelenski zou die hulp hebben geweigerd.



De Amerikaanse president doet het onderzoek af als “een heksenjacht”. Hij maakte ook bekend dat hij vandaag zijn telefoongesprek met Zelenski openbaar zal maken. Volgens Trump was het een “vriendelijk en totaal gepast gesprek”.

"Niemand kan druk op mij uitoefenen omdat ik de president ben van een onafhankelijke staat," reageerde Zelenski zelf vandaag in New York. "De enige persoon die druk op me kan uitoefenen ... is mijn zoon, die zes jaar oud is", zei hij, voorafgaand aan een ontmoeting met Trump.

