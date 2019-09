Oekraïense president ontkent dat Trump hem onder druk zette kv

25 september 2019

20u02 1 De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski hebben elkaar vandaag voor het eerst in levenden lijve getroffen in New York. Daar zijn beide leiders aanwezig voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zelenski zei dat “niemand” druk op hem heeft uitgeoefend.

Tijdens de ontmoeting nodigde Zelenski Trump uit om hem te komen bezoeken in Oekraïne. “We zullen proberen”, antwoordde de Amerikaanse president. Zelenski drong nog meermaals aan op een officiële bevestiging van een staatsbezoek, maar ving ondanks zijn verwoede pogingen voorlopig bot.



Trump kent Oekraïne wel goed, zegt hij, want de Miss Universe-verkiezing, waarvan hij ooit eigenaar was, had ooit een Oekraïense winnares en dat bood hem de kans om het land op veel verschillende manieren te leren kennen. Oekraïne wordt geplaagd door corruptie, stelde hij meermaals, maar hij drong aan op een hechtere samenwerking met het land, onder andere op vlak van handel. Daarnaast prees Trump de “Oekraïense vorderingen op vlak van Rusland”. “Doe zo verder”, zei de Amerikaanse president.

Corruptie

Op de vraag van een journalist of Zelenski wilde reageren op Trumps vraag om een onderzoek te voeren naar Joe Biden en diens zoon, reageerde Zelenski dat hij niet het gevoel had dat hij onder druk gezet werd tijdens het telefoongesprek. “Ik wil niet betrokken worden bij de Democratische... verkiezingen”, zei hij.



Trump pikte in op zijn antwoord en beklemtoonde dat hij enkel wil dat de corruptie in Oekraïne wordt onderzocht en daar valt volgens hem ook de zaak van Joe Biden en diens zoon Hunter onder. Volgens de Amerikaanse president was Hunter Biden betrokken bij een corruptiezaak in Oekraïne en wandelde hij daar buiten met “50.000 dollar en nog veel meer”. Dat een dergelijk onderzoek schadelijk zou zijn voor Bidens presidentscampagne was volgens hem geen motivatie.

Dat zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani bij de zaak betrokken wordt, is volgens Trump een evidentie. “Rudy onderzoekt waar de al 2,5 jaar durende heksenjacht op mij vandaan komt”, aldus de president van de VS. Daarom is Giuliani volgens hem de aangewezen persoon om dat met Oekraïne te bekijken.

Trump haalde ook uit naar Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die gisteren aankondigde dat er een afzettingsprocedure tegen hem werd opgestart. “Nancy Pelosi beseft niet wat er gebeurt, ze is helemaal overgenomen door radicaal-links, zei hij. “Wat mij betreft is ze niet langer de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.”

TV-persoonlijkheden

Trump en Zelenski hebben behoorlijk wat gemeen. Zelenski (41), een voormalige acteur, werd in mei verkozen tot president van Oekraïne. Centraal in zijn campagne stond de aanpak van corruptie in zijn thuisland. Tot dan had hij geen enkele politieke ervaring. Althans toch niet in het echt. Zelenski vertolkte wel de hoofdrol in een televisiereeks waarin hij een buitenstaander speelt die het tot president schopt.

Donald Trump, een miljardair die zijn geld voornamelijk in de vastgoedwereld bijeensprokkelde, was in de VS eveneens een gekende tv-persoonlijkheid, onder andere als presentator van The Apprentice. Ook voor hem is het presidentschap zijn eerste politieke ambt. Een van de speerpunten van zijn campagne was ‘drain the swamp’, waarbij hij doelde op de Obama-administratie, die volgens hem het toonbeeld van wanbeleid was.

Afzettingsprocedure

Tijdens het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelenski, dat plaatsvond op 25 juli, vroeg Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot om een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Daarnaast wilde hij ook dat Zelenski zich zou buigen over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat telefoontje was voor de Democraten de spreekwoordelijke druppel in de emmer der redenen tot afzetting van de president. Gisteren kondigde Democrate Nancy Pelosi aan dat er een afzettingsprocedure tegen Trump wordt ingesteld.