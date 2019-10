Oekraïense president ontkent "chantage" van Trump over militaire hulp Impeachment-onderzoek tegen Trump ADN

10 oktober 2019

12u12

Bron: Belga 0 Er is geen enkele "chantage" geweest van de kant van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski vandaag gezegd tijdens een persconferentie. Trump zou militaire hulp aan Oekraïne opgeschort hebben opdat Kiev een onderzoek zou opstarten naar de zoon van Joe Biden, waardoor zijn mogelijke Democratische uitdager bij de presidentsverkiezingen buitenspel zou worden gezet.

Zelenski verwees naar het bewuste telefoongesprek dat voor de Democraten de directe aanleiding was om een onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen de VS-president te lanceren. Het programmma voor militaire hulp "was al voor ons gesprek geblokkeerd, en we hebben er niet over gepraat, ik was zelfs niet op de hoogte", aldus de Oekraïense president.

Volgens Zelenski had het telefoongesprek met Trump "niets te zien met wapens of met Burisma", het Oekraïense gasbedrijf waarvoor Hunter Biden een tijd werkzaam was. "Ik wilde hem (Trump) naar Oekraïne doen komen.”



De overschrijving van honderden miljoenen dollars aan militaire hulp, waarmee Oekraïne de "Russische agressie" moest counteren, werd bij het begin van de zomer opgeschort. Enkele dagen later, op 25 juli, telefoneerde Trump met Zelenski. Volgens een klokkenluider zette de Amerikaanse president toen zijn Oekraïense ambtgenoot meermaals onder druk om een onderzoek te starten naar de zoon van zijn Democratische rivaal. Kiev had de dossiers die te maken hadden met Burisma, geklasseerd.

In de ogen van de Democraten wilde Trump met de militaire hulp chanteren opdat Oekraïne een handje zou helpen om Biden te destabiliseren, een vorm van inmenging in de kiescampagne die verboden wordt door het Amerikaanse recht. De militaire hulp werd uiteindelijk op 11 september gedeblokkeerd.

