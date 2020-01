Oekraïense premier Gontsjaroek stapt op wegens schandaal rond telefoontap ttr

17 januari 2020

09u32

Bron: belga/anp 0 De Oekraïense premier Aleksej Gontsjaroek heeft zijn ontslag ingediend bij president Volodimir Zelenski. Hij stapt op tegen de achtergrond van een schandaal rond telefoontap. Het staatshoofd beraadt zich over dat ontslag, zo liet zijn bureau weten.

Met zijn ontslag wil Gontsjaroek zijn loyaliteit aan de president duidelijk maken, nadat eerder negatieve uitspraken van hem over Zelenski boven water waren gekomen. In een video die opdook, verklaarde hij dat de president een “zeer primitieve voorstelling” had van de economie en “mist in zijn hoofd” had. Gontsjaroek zei dat de opname “was ineengezet om de indruk te scheppen dat ik en mijn team de president niet eerbiedigen”.

“Voor mij is hij een voorbeeld van openheid en fatsoen” verklaarde hij vandaag echter. “Om alle twijfel over ons respect en vertrouwen in de president weg te nemen, heb ik een ontslagbrief geschreven en aan de president overhandigd met het recht om die bij het parlement in te dienen”, aldus Gontsjaroek.

Zelenski heeft bevestigd het officiële document te hebben ontvangen en het te “onderzoeken”. De president moet het ontslag trouwens ook voorleggen aan het parlement. Of het een meerderheid van 226 stemmen achter zich krijgt is een open vraag.

Gontsjaroek is sinds eind augustus 2019 regeringsleider.