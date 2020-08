Oekraïense politie houdt man vast die bank van Kiev dreigde op te blazen ISA

03 augustus 2020

17u46

Bron: ABC News, Reuters 0 Een man die naar verluidt dreigde een explosief te laten afgaan bij een bank in de Oekraïense hoofdstad Kiev is door de politie vastgehouden. Dat zegt vice-minister van Binnenlandse Zaken Anton Gerashchenko.

Volgens de politie ging de man, geïdentificeerd als Sukhrob Karimov (32), een bank in Kiev binnen en riep hij explosieven in zijn rugzak te hebben. Iedereen, buiten één medewerker, moest het gebouw verlaten. De man zei aan de autoriteiten om journalisten uit te nodigen zodat hij een verklaring kon afleggen.

De agenten konden de bank binnendringen terwijl de man met een journalist aan het praten was. Aanvankelijk werd gezegd dat de politie een explosief had gevonden, maar later bleek dat de verdachte had gebluft en werden er geen explosieven aangetroffen.

Reeks incidenten

Het incident volgt op een dramatische gijzelingsactie van vorige maand toen een gewapende man 13 mensen in een bus in de westelijke stad Lutsk gijzelde, en hen meer dan 12 uur vasthield voordat hij zich aan de politie overgaf.

De gijzelnemer ging akkoord de gegijzelden vrij te laten na een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy, die ermee instemde een video te plaatsen waarin hij de bevolking aanspoorde om naar “Earthlings” te kijken, een Amerikaanse documentaire uit 2005 die de wrede uitbuiting van dieren door de mensheid blootlegt.

Een paar dagen later, in de stad Poltava, dwong een criminele verdachte een politieagent om samen urenlang door het platteland te rijden. De verdachte was in het bezit van een handgranaat. Andere agenten achtervolgden de auto en de man liet zijn gijzelaar uiteindelijk in het voertuig achter en vluchtte een bos in.

Na een zoektocht die meer dan een week duurde, werd de man zaterdag gevonden.