Oekraïense heldin Nadiya Savtsjenko gearresteerd op verdenking van staatsgreep kg

22 maart 2018

18u07

Bron: Belga, Reuters 0 Nadiya Savtsjenko, ook weleens de Oekraïense 'Jeanne d'Arc' genoemd, is opgepakt op verdenking van het plannen van een staatsgreep. De vrouw is donderdag overgebracht naar het hoofdkwartier van de geheime dienst SBU in Kiev, aldus de staatsmedia.

Savtsjenko wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanval op het parlement met granaten en automatische wapens, bericht Reuters. In een video die getoond werd in het parlement, zou Savtsjenko in beeld komen terwijl ze haar plannen overlegt met twee agenten. Savtsjenko ontkende de aanklacht niet expliciet, maar zegt dat het ging om een "provocatie", en niet om de plannen voor een terroristische aanslag.

Felle kritiek

Savtsjenko werd geëerd als een nationale heldin nadat ze bijna twee jaar in een Russische cel doorbracht. Na haar vrijlating in 2016, werd ze in haar thuisland gehuldigd met de Orde van de Gouden Ster - de hoogste onderscheiding die een Oekraïens militair kan ontvangen - en veroverde ze een plaats in het parlement. Sindsdien staat ze erom bekend steevast felle kritiek te uiten op het Oekraïens beleid en richtte ze oppositiepartij Beweging voor het Actieve Oekraïense Volk (RUNA) op.

Arrestatie

Savtsjenko verwachtte dat ze donderdag zou gearresteerd worden en had een tas met persoonlijke spullen meegebracht naar het parlement, zei haar zus Vera volgens het staatspersbureau Ukrinform. "Ze nam zaken mee die ze nodig zou hebben in de gevangenis en die zijn toegelaten. Geen metaal. Geen snoeren," zei Vera Savtsjenko.