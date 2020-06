Oekraïense first lady test positief op coronavirus, één dag na recordaantal nieuwe besmettingen in het land ADN

12 juni 2020

17u25

De Oekraïense first lady Olena Zelenska heeft positief getest op Covid-19. Dat heeft ze vrijdag laten weten, één dag nadat in Oekraïne een recordaantal nieuwe besmettingen werd aangekondigd.

"Ik heb vandaag een positieve test ontvangen", schreef Zelenska op Facebook. Ze voegde er aan toe dat haar man, president Volodymyr Zelenski, en haar twee kinderen een negatieve test aflegden. De 42-jarige Zelenska voelt zich naar eigen zeggen "goed" en wordt thuis verzorgd, in afzondering van de rest van haar familie.

Onder vuur

De first lady riep haar landgenoten voorts op om waakzaam te zijn en op publieke plaatsen een mondmasker te dragen. Haar familie "blijft intussen alle regels respecteren", verzekerde ze.



President Zelenski lag nochtans de voorbije weken onder vuur omdat hij tijdens openbare optredens vaak zelf geen masker draagt. Begin juni werd de staatsleider samen met enkele leden van zijn team bovendien gezien toen hij een koffie zat te drinken in een restaurant, terwijl de regering op dat moment enkel het gebruik van terrassen toeliet. De politie legde het gezelschap daarop naar eigen zeggen boetes op wegens het schenden van de lockdownregels, maar die boetes moeten nog door de rechtbank worden bevestigd.

“Alarmerend”

Donderdag werd in Oekraïne een recordaantal van 689 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Maksim Stepanov, de minister van Gezondheid, had het over "alarmerende cijfers" en kondigde een nieuwe reeks maatregelen aan. In totaal bezweken in het land tot nu toe 870 mensen aan het virus.

