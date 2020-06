Oekraïense first lady in ziekenhuis opgenomen met Covid-19 YV

16 juni 2020

11u11

Bron: Belga 0 De Oekraïense first lady Olena Zelenska is in het ziekenhuis opgenomen, nadat ze besmet raakte met het coronavirus. Zelenska kampt ook met een dubbele longontsteking, maar haar toestand is stabiel en ze kan zelfstandig ademen zonder hulp van een beademingstoestel. Dat meldt de entourage van president Volodymyr Zelenski.

“De echtgenote van de president is geïsoleerd en staat onder medisch toezicht”, luidt het in een mededeling. De president zelf en de twee kinderen van het paar testten negatief op het virus. Vrijdag liet de first lady zelf weten op Facebook dat ze besmet was.

President Zelenski lag de voorbije weken onder vuur, omdat hij tijdens openbare optredens vaak zelf geen mondmasker draagt. Begin juni werd de staatsleider samen met enkele leden van zijn team bovendien gezien toen hij een koffie zat te drinken binnen in een restaurant, terwijl de regering op dat moment enkel het gebruik van terrassen toeliet.



Oekraïne registreerde al meer dan 30.000 gevallen van Covid-19. In totaal bezweken in het land ruim 900 mensen aan het virus. Vorige week donderdag telde Oekraïne een recordaantal nieuwe besmettingen.