Oekraïense ex-procureur beschuldigt Joe Biden van het uitoefenen van "druk" in rechtszaak KVE

27 februari 2020

17u14

Een gewezen procureur-generaal van Oekraïne heeft voormalig vicepresident Joe Biden beschuldigd van het uitoefenen van "druk" in een rechtszaak die centraal stond in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

Viktor Sjokin zegt dat Joe Biden "herhaaldelijk" tot zijn ontslag opriep toen hij van februari 2015 tot april 2016 procureur was. Die "druk" hield volgens hem verband met een onderzoek dat gevoerd werd door het parket waarover hij de leiding had, zei de advocaat van de ex-procureur, Oleksandr Telesjetsky.

Het onderzoek viseerde de Oekraïense gasgroep Burisma. Hunter Biden, de zoon van de voormalige vicepresident, zat in de raad van toezicht van de groep.

Viktor Sjokin diende in Oekraïne een klacht in tegen Joe Biden en een rechtbank beval het Oekraïense Onderzoeksbureau een onderzoek te openen naar de zaak, aldus nog de advocaat. Hij voegde eraan toe dat de ex-procureur zich geenszins in de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten wilde mengen en dat zijn klacht niet politiek van aard was.

Het Oekraïense Onderzoeksbureau kon niet meteen bevestigen dat een onderzoek was geopend.

