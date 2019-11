Oekraïense ex-president Porosjenko in opspraak wegens machtsmisbruik tijdens mandaat ttr

18 november 2019

17u13

Bron: Belga 4 De naam van de Oekraïense ex-president Petro Porosjenko duikt op in een strafrechtelijk onderzoek naar machtsmisbruik tijdens zijn mandaat. Dat hebben de bevoegde autoriteiten vandaag laten weten. Porosjenko zou geprobeerd hebben om "illegaal" de vorming van de Hoge Raad voor Justitie te beïnvloeden. Die instantie houdt zich bezig met het benoemen van rechters.

Voorlopig heeft Porosjenko nog het statuut van getuige, maar als de verdachtmakingen bevestigd worden door het parket-generaal, zou de voormalige president zijn parlementaire immuniteit kunnen opgeheven zien en kan hij vervolgd worden. Op machtsmisbruik staat in Oekraïne een maximumstraf van zes jaar cel.



De persdienst van Porosjenko sprak vandaag over een aanval "gesponsord" door Rusland. Kort voor hij president werd, annexeerde Moskou het Oekraïense schiereiland de Krim en brak een conflict uit met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

Porosjenko was president van 2014 tot 2019. Bij de presidentsverkiezingen in april moest hij de duimen leggen voor Volodymyr Zelenski, tot dan een tv-komiek zonder politieke ervaring die beloofd heeft de corruptie in Oekraïne aan te pakken.