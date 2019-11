Oekraïense cineast neemt mensenrechtenprijs EU in ontvangst tvc

26 november 2019

13u19

Bron: Belga 0 De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft vandaag de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie overhandigd gekregen na zijn vrijlating uit de gevangenis in Rusland. De EU, en meer bepaald het Europees Parlement, reikt de Sacharovprijs uit voor "vrijheid van denken". Sentsov kon de prijs vorig jaar niet in ontvangst nemen.

De criticus van de annexatie van de Krim door Moskou in 2014 werd in 2015 in Rusland tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens samenzwering om terreuraanslagen te plegen op het schiereiland.

Na zijn vrijlating in september in het kader van een gevangenenruil tussen Moskou en Kiev werd de Sacharovprijs aan Sentsov overhandigd tijdens een plechtigheid in het Europees Parlement in Straatsburg. Sentsov is bekend van de film "Gamer" (2011), over een liefhebber van videospelletjes op de Krim.

Tijdens een korte toespraak was Sentsov bijzonder kritisch voor het Rusland van Vladimir Poetin en lovend voor de Europese Unie. "Ik vertrouw Poetin niet. En jullie mogen hem ook niet vertrouwen", richtte hij zich tot de Europarlementariërs. "Rusland en Poetin willen helemaal geen vrede in Oekraïne, ze zullen u bedriegen!”

"De Europese Unie heeft zeker haar problemen, maar zoals we in het Russisch zeggen, zouden we willen dat wij jullie problemen hadden. Die van ons zijn veel complexer. De endemische corruptie is er nog altijd, de Russische militaire agressie ... De EU is een geweldige instelling en een goed voorbeeld voor ons allemaal." Oekraïne, aldus Sentsov, is het meest pro-Europese land ter wereld.

De jongste Sacharovprijs van de EU ging naar de Oeigoerse academicus Ilham Tohti, die in de gevangenis zit. De ceremonie voor Tohti vindt op 18 december plaats.