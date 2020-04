Oekraïense brandweer boekt vooruitgang bij blussen bosbrand rond Tsjernobyl JG

07 april 2020

12u11

Bron: Belga 1 De Oekraïense brandweer heeft de brandende oppervlakte in het gebied rond Tsjernobyl gehalveerd. De autoriteiten verzekeren dat er geen verhoogde straling is in de bewoonde gebieden die grenzen aan de vervreemdingszone rond de kerncentrale, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok.

Van de 25 hectare die in brand stond in de vervreemdingszone, staat nu nog 10 hectare in brand, aldus het rampenbeheer in Kiev. De brandweer schakelde 120 manschappen en een blushelikopter in. Milieuexperts zijn vooral bezorgd dat door de branden radioactieve stoffen vrijkomen.

De bosbrand is zaterdag uitgebroken. De politie verdenkt een 27-jarige ervan verantwoordelijk te zijn voor minstens een van de twee brandhaarden.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) meldde maandag al dat er door de bosbrand vooralsnog geen verhoogde radioactiviteit in België is opgemeten. "De radiologische invloed van zo'n brand is zeer lokaal", aldus het agentschap op Twitter.

Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakten vervuild na de explosie. In 2011 maakte Oekraïne massatoerisme naar de site mogelijk, aangezien de stralingsniveaus tot beheerbare waarden waren gedaald.