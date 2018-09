Oekraïense activiste die onder Poolse druk toegang tot ons land geweigerd werd, krijgt wel Duits visum IB

14 september 2018

02u20

Bron: Belga 0 De Poolse autoriteiten hebben forse kritiek geuit op Berlijn, omdat het een visum gegeven heeft aan de Oekraïense Lyudmila Kozlovska, de voorzitster van de in Warschau gevestigde ngo Open Dialog. Polen heeft de vrouw tot ongewenst persoon in de Schengenzone verklaard.

Half augustus slaagde Polen er nog in om de vrouw door ons land te laten terugsturen nadat ze was geland op Brussels Airport. Polen vroeg "maximale waakzaamheid" voor haar. Kozlovska stelt zich kritisch op tegenover de conservatieve regering in Warschau.

"Het is ongerechtvaardigd dat Duitsland Lyudmila Kozlovska een visum van korte duur uitreikte", zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Het ministerie zette haar op de lijst van ongewenste personen in de Schengenzone "vanwege informatie van de binnenlandse veiligheidsdienst".

"Duistere financieringsbronnen"

Volgens die informatie zou "de stichting Open Dialoog duistere financieringsbronnen hebben". De Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken riep donderdag de Duitse ambassadeur in Polen hierover op het matje, klinkt het ook.

Poolse media schrijven dat Kozlovska deze week in Berlijn deelnam aan een debat in de Bondstag over de bedreigingen voor de mensenrechten in Polen en Hongarije. Gisterenavond pakte de Poolse conservatieve president Andrzej Duda in Letland hierover de Duitse president Frank-Walter Steinmeier hierover aan.

"De president benadrukte dat dergelijke initiatieven goede relaties en vertrouwen tussen onze landen niet vooruithelpen. De Poolse autoriteiten stigmatiseren, in het parlement van een ander land, omdat ze hun democratisch legitiem verkiezingsprogramma uitvoeren, gaat in tegen de Europese waarden", zei Krzysztof Szczerski, hoofd van het presidentieel kabinet, aan het Poolse persagentschap PAP.

"Politieke affaire"

Kozlovska zelf spreekt van "een politieke affaire". Ze vermoedt dat ze geviseerd wordt vanwege haar Poolse echtgenoot Bartosz Kramek, een militant die betrokken is bij verschillende oppositieacties tegen de conservatieve regering.

Open Dialog werd in 2009 in Polen opgericht om te ijveren voor mensenrechten, democratie en de rechtstaat in het post-Sovjettijdperk. Het is gevestigd in Warschau, maar heeft ook kantoren in Kiev en Brussel.