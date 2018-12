Oekraïens parlement beëindigt vriendschapsverdrag met Rusland AW

06 december 2018

17u23

Bron: Belga 0 Het Oekraïense parlement stemde vandaag -met een duidelijke meerderheid- tegen een verlenging van het vriendschapsverdrag met buurland Rusland. Volgens het Oekraïense parlement waren 277 afgevaardigden tegen een verlenging en slechts 20 parlementsleden voor.

Moskou werd naar verluidt tijdig geïnformeerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev. Het contract loopt af op 1 april 2019.



Het verdrag trad in 1999 in werking en biedt onder meer een strategisch partnerschap en economische samenwerking. Bovendien regelde het verdrag de rechten van Oekraïners en Russen en de erkenning van diploma's en documenten in de andere staat.

De overeenkomst werd in 2009 automatisch met tien jaar verlengd. Andere bilaterale verdragen, zoals de wederzijdse erkenning van grenzen en het delen van de Zee van Azov als binnenzee, verwijzen rechtstreeks naar het vriendschapsverdrag.

Aanhechting Krim

Na de Russische aanhechting van de Krim, het schiereiland aan de Zwarte Zee in 2014 en de daaropvolgende ondersteuning van Oost-Oekraïense separatisten door Moskou, is het verdrag vanuit het perspectief van Kiev niet langer logisch. Volgens gegevens van de VN zijn meer dan 10.000 mensen gedood in het conflict in de Donbass.



Een vredesplan is tot dusver nog niet geïmplementeerd.