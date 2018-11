Oekraïens minister beschuldigt Rusland van blokkade havens in Zee van Azov LH

29 november 2018

13u34

Bron: Belga 0 Rusland verhindert vaartuigen om de Oekraïense havens aan de Zee van Azov uit of binnen te varen, zo hekelt de Oekraïense minister van Infrastructuur Volodymyr Omelyan op Facebook. Een bron bij de zeevaartautoriteit op het schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd, ontkent dat.

Volgens de minister zijn tot woensdagavond laat in totaal 35 vaartuigen "verhinderd om normale operaties uit te voeren". Enkel schepen die naar de Russische havens in de Zee van Azov varen, krijgen daarvoor toelating, klinkt het. "De acties van de Russen zijn duidelijk bedoeld om de crisis in de Zee van Azov te doen escaleren", aldus Omelyan. "Het doel is eenvoudig: door een blokkade te plaatsen, hoopt Rusland Oekraïne buiten zijn grondgebied te drijven.”

Een bron bij de zeevaartautoriteit op de Krim ontkent dat Oekraïense schepen worden geblokkeerd om naar de Oekraïense havens te varen. "Niemand blokkeert schepen. Het verkeer is afhankelijk van de huidige weersomstandigheden", zei een bron aan het Russische staatsnieuwsagentschap TASS. Volgens die bron moeten alle schepen hun passage door de Straat van Kertsj 48 uur op voorhand aanvragen en 24 uur op voorhand bevestigen.

De Russische kustwacht opende zondag het vuur op verschillende Oekraïense marineschepen in de Straat van Kertsj. Daarna nam Moskou de schepen in beslag. Volgens Rusland zijn de Oekraïense vaartuigen illegaal de Russische territoriale wateren binnengevaren. Kiev beschouwt de Krim als Oekraïens grondgebied.