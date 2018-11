Oekraïens minister beschuldigt Rusland van blokkade havens in Zee van Azov, matrozen in voorlopige hechtenis in Moskou LH AW

29 november 2018

13u34

Bron: Belga 1 Rusland verhindert vaartuigen om de Oekraïense havens aan de Zee van Azov uit of binnen te varen, zo hekelt de Oekraïense minister van Infrastructuur Volodymyr Omelyan op Facebook. Een bron bij de zeevaartautoriteit op het schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd, ontkent dat. Verder nog zijn de gevangengenomen Oekraïense matrozen overgebracht naar Moskou.

Volgens de minister zijn tot woensdagavond laat in totaal 35 vaartuigen "verhinderd om normale operaties uit te voeren". Enkel schepen die naar de Russische havens in de Zee van Azov varen, krijgen daarvoor toelating, klinkt het. "De acties van de Russen zijn duidelijk bedoeld om de crisis in de Zee van Azov te doen escaleren", aldus Omelyan. "Het doel is eenvoudig: door een blokkade te plaatsen, hoopt Rusland Oekraïne buiten zijn grondgebied te drijven.”



Een bron bij de zeevaartautoriteit op de Krim ontkent dat Oekraïense schepen worden geblokkeerd om naar de Oekraïense havens te varen. "Niemand blokkeert schepen. Het verkeer is afhankelijk van de huidige weersomstandigheden", zei een bron aan het Russische staatsnieuwsagentschap TASS. Volgens die bron moeten alle schepen hun passage door de Straat van Kertsj 48 uur op voorhand aanvragen en 24 uur op voorhand bevestigen.

Brusselse reactie

“Er is reeds veel NAVO in de Zwarte Zee en wij evalueerden doorlopend onze aanwezigheid in de regio”, zo luidde de reactie in Brussel. Sinds de Russische annexatie van de Krim heeft de NAVO haar aanwezigheid in de Zwarte Zee opgevoerd, aldus een woordvoerder. Marineschepen van het bondgenootschap patrouilleren en oefenen daar geregeld.

Volgende week zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO zich met hun Oekraïense collega Pavlo Klimkin beraden.

“Krijgsgevangenen”

Verder zijn de Oekraïense matrozen die gevangen werden genomen, overgebracht naar de Lefortovo-gevangenis in Moskou. Dat zei hun advocaat Djemil Temisjev. “De Oekraïense matrozen werden met het vliegtuig naar Moskou gebracht, ze zijn waarschijnlijk al geland”, zei hun andere advocaat Emine Avamilieva.



Volgens Djemil Temisjev probeerden andere advocaten en hij hun cliënten te zien in het detentiecentrum in Simferopol waar ze werden vastgehouden, maar werden ze niet toegelaten. Het is niet duidelijk of ook de drie gewonde matrozen die in het ziekenhuis in het stadje Kertsj werden opgenomen, ook naar Moskou werden overgebracht.

Een rechtbank in Simferopol heeft de 24 matrozen die gevangengenomen werden tijdens de confrontatie voor de Krim, in voorlopige hechtenis geplaatst tot 25 januari. Oekraïne noemde de arrestatie woensdag “illegaal” en “barbaars”. Kiev beschouwt de mannen als “krijgsgevangenen”, en roept op tot hun “onmiddellijke” vrijlating.

Drie gekaapte schepen

Zondag hebben Russische kustwachters voor het schiereiland Krim drie Oekraïense oorlogschepen geënterd die de Zee van Azov wilden binnenvaren via de Straat van Kertsj. Het was de eerste openlijke militaire confrontatie tussen Moskou en Kiev sinds de annexatie van het Oekraïense schiereiland door Rusland in 2014, en de start van een gewapend conflict in Oost-Oekraïne in datzelfde jaar, tussen Oekraïense troepen en pro-Russische separatisten.