Oegandese klimaatactivist kwaad op “racistische media” die haar uit foto knipten: “Jullie wisten een continent” PVZ

25 januari 2020

17u49

Bron: BBC 4 De Oegandese klimaatactivist Vanessa Nakate haalt op Twitter sterk uit naar de “racistische media nadat ze uit een foto werd geknipt. “Je wiste niet gewoon een foto, je wiste een continent” klinkt het emotioneel. Intussen kan de 23-jarige Nakate op heel wat bijval rekenen. Onder andere de Zweedse Greta Thunberg uitte al haar medelijden.

Nakate gaf gisteren een persconferentie in het Amerikaanse Davos met andere klimaatactivisten Greta Thunberg, Loukina Tille, Luisa Neubauer en Isabelle Axelsson. Later die dag deelde ze verslagen hoe ze in verschillende mediabronnen uit de foto’s was geknipt.

In een emotionele videoverklaring vertelde Nakate dat ze voor het eerst in haar leven “de definitie van het woord racisme” begreep. “We verdienen dit niet. Afrika is de minste uitstoter van koolstoffen, maar toch zijn wij het meest getroffen door de klimaatcrisis. Dat je onze stemmen uitwist, zal niets veranderen. Dat je onze verhalen uitwissen zal niets veranderen,” klonk het emotioneel.

Andere nieuwbronnen, zoals Reuters, verwarden Nakate bovendien met de Zambiaanse activist Natasha Mwansa.

Steun

Het filmpje is intussen meer dan 400.000 keer bekijken en 7,5 duizend keer gedeeld. Ook Greta Thunberg toonde haar steun: “Het spijt me zo dat ze je dit hebben aangedaan... jij bent de laatste die dat zou verdienen! We zijn allemaal zo dankbaar voor wat u doet en we sturen allemaal liefde en steun.”

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV Vanessa Nakate(@ vanessa_vash) link

Het persagentschap AP heeft de bewerkte foto intussen verwijderd. Volgens hen werd de foto bijgeknipt om stilistische redenen. De fotograaf beweerde dat het gebouw links de foto verpestte. Ze verontschuldigden zich en legden uit dat alles snel moest gaan. Op andere foto’s zou ze wel gestaan hebben.

Volgens Nakate heeft ze nog geen uitleg of verontschuldigen gekregen