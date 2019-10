Oeganda wil doodstraf voor homoseksuelen kv

10 oktober 2019

19u13

Bron: Reuters 14 Oeganda wil een wet invoeren die homoseksualiteit strafbaar maakt met de doodstraf. Dat maakte de Oegandese overheid vandaag bekend. De nieuwe wet moet de opkomst van “onnatuurlijke seks” in het Oost-Afrikaanse land aan banden leggen. Mensenrechtenactivisten vrezen dat het plan geweld jegens holebi’s en transgenders zal aanmoedigen.

De wet, die in de volksmond ‘Kill the Gays’ (Dood de homo’s, red.) wordt genoemd, werd vijf jaar geleden nietig verklaard omwille van een procedurefout, maar de overheid is nu van plan om de wet de komende weken weer nieuw leven in te blazen.

Iedereen die ook maar betrokken is bij de promotie en rekrutering van homoseksualiteit moet gecriminaliseerd worden. Degenen die ernstige daden begaan zullen de doodstraf krijgen. Simon Lokodo, Oegandees minister voor Ethiek en Integriteit

“Homoseksualiteit is niet natuurlijk voor Oegandezen, maar er is een enorm grote rekrutering aan de gang door homoseksuelen in scholen, vooral onder de jeugd, waar ze de leugen promoten dat mensen op die manier geboren worden”, zegt Simon Lokodo, minister voor Ethiek en Integriteit. “Onze huidige strafwet is beperkt en criminaliseert alleen de daad. We willen duidelijk maken dat iedereen die ook maar betrokken is bij de promotie en rekrutering gecriminaliseerd moet worden. Degenen die ernstige daden begaan zullen de doodstraf krijgen.”



De wet, die de steun krijgt van president Yoweri Museveni, zal in de loop van de volgende weken opnieuw worden voorgelegd aan het parlement en zal naar verwachting voor het einde van het jaar gestemd worden, aldus Lokodo. Hij is ervan overtuigd dat er de nodige tweederdemeerderheid zal zijn om de wet goed te keuren. “We hebben gesproken met de parlementsleden en we hebben hen in grote aantallen gemobiliseerd”, zegt de minister. “Velen van hen betuigen hun steun.”

Taboe

Homoseksualiteit is in de meeste Afrikaanse landen taboe en in het merendeel van het continent is homoseks een misdrijf, dat kan bestraft worden met opsluiting of de dood. Zelfs zonder de doodstraf is Oeganda momenteel al een van de moeilijkste landen ter wereld om deel uit te maken van een seksuele minderheid. Homoseksuelen riskeren nu al een levenslange opsluiting en de nieuwe wet zal volgens mensenrechtenactivisten geweld jegens holebi’s en transgenders aanmoedigen.

Dit jaar werden al drie homoseksuele mannen en een transgender vrouw vermoord tijdens homofobe aanvallen in Oeganda, vorige week werd een homoseksuele man nog doodgeknuppeld.

Honderden LGBT+-mensen werden gedwongen om het land te verlaten als vluchtelingen en er zullen er nog meer volgen als deze wet wordt ingevoerd. Pepe Julian Onziema, Sexual Minorities Uganda

Pepe Julian Onziema van Sexual Minorities Uganda, een alliantie van LGBT+-organisaties, zegt dat hun leden erg bang zijn. “Toen de wet vorige keer geïntroduceerd werd, leidde dat tot een stijging van het homofoob sentiment en haatmisdrijven”, vertelt hij. “Honderden LGBT+-mensen werden gedwongen om het land te verlaten als vluchtelingen en er zullen er nog meer volgen als deze wet wordt ingevoerd. Het zal het voor ons zelfs illegaal maken om zelfs maar campagne te voeren voor LGBT+-rechten, laat staan seksuele minderheden te steunen en te beschermen.”

Sancties

Eerder dit jaar maakte ook Brunei bekend dat het land homoseksualiteit met de doodstraf wilde bestraffen. De grote internationale verontwaardiging die daarop volgde, leidde er uiteindelijk toe dat de wet werd ingetrokken.

Een anti-homo-opmerking van een hooggeplaatste ambtenaar in Tanzania zette Denemarken, de tweede grootste donor voor het Oost-Afrikaanse land, er toe aan tien miljoen dollar aan financiële steun in te trekken.

Toen Oeganda in 2014 de omstreden wet al een keer probeerde in te voeren, kreeg het land ook wereldwijd veel kritiek. De VS voerden visa-sancties in, annuleerden militaire oefeningen en schroefden de financiële hulp terug. Ook de Wereldbank, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland schortten hun financiële steun op. Maar deze keer zal Oeganda zal zich niet laten intimideren, luidt het.

“Het is een bezorgdheid”, reageert Lokodo. “Maar we zijn er klaar voor. We houden niet van chantage. Hoewel we weten dat dit onze medestanders zal irriteren op vlak van budget en bestuur, kunnen we niet zomaar het hoofd buigen voor mensen die ons een cultuur willen opleggen die ons vreemd is.”