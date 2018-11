Oeganda geeft hoop op overlevenden op na bootongeval Victoriameer ttr

28 november 2018

18u15

Bron: belga 0 Oegandese functionarissen verwachten niet nog meer overlevenden te vinden na het bootongeval op het Victoriameer afgelopen weekend. De officiële dodentol ligt op 34, maar de autoriteiten vrezen nog tientallen doden meer. Van de opvarenden zijn 26 mensen gered, maar de autoriteiten vermoeden dat de overbeladen boot meer dan 100 mensen aan boord had.

"We hebben de zoektocht maandag opgeschort en we hervatten die morgen. Maar op dit moment verwachten we geen enkele overlevende meer te vinden", aldus politiewoordvoerder Patrick Onyango. De regering kondigde een dag van nationale rouw aan op vrijdag.

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht nabij het strand Mutima, op ongeveer 20 kilometer ten zuiden van hoofdstad Kampala. De ramp is volgens de politie te wijten aan overbelading en de slechte toestand van de boot.