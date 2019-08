Oefende voormalige Nederlandse minister van Justitie invloed uit op vervolging Geert Wilders? “Er is geen andere conclusie meer mogelijk” HL

In Nederland begint het er steeds meer op te lijken dat de voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich wel degelijk bemoeid heeft met de vervolging van PVV-voorman Geert Wilders. Uit een door RTL Nieuws openbaar gemaakte nota blijkt dat er voorafgaand aan de definitieve beslissing tot vervolging overleg is gevoerd tussen het departement en het openbaar ministerie (OM).

"Er is geen andere conclusie meer mogelijk", zegt Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops. "Ik kan me niet voorstellen hoe het OM zich hier nog uit gaat kletsen.” Wilders noemde het stuk weerzinwekkend. "Bewijs politieke bemoeienis. Stukken met handtekening. Opstelten die zaak inhoudelijk besprak met OM en regisseerde", schrijft hij op Twitter. Hij gaf aan dinsdag aanwezig te zijn bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

“Minder Marokkanen”

RTL Nieuws probeert stukken boven tafel te krijgen over de vermeende invloed van het ministerie op de vervolgingsbeslissing van het OM. De rechtbank Midden-Nederland buigt zich daar momenteel over.

Wilders staat in hoger beroep terecht voor zijn "minder Marokkanen"-uitspraak uit 2014. Vanaf dinsdag is het de beurt aan zijn advocaat om te pleiten. Knoops gaat het hof vragen de zaak aan te houden tot alle stukken boven tafel zijn.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5.000 euro van Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.



Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder "Minder! Minder! " als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat. "Het sloganachtig karakter van de speech, uitgedragen in verkiezingstijd met veel retorische stijlfiguren, de interactie met de zaal en het gebruik van de media dragen daartoe bij."

Politieke partijen willen opheldering

De politieke partijen in de Nederlandse Tweede Kamer willen opheldering van Justitieminister Ferd Grapperhaus over deze nieuwe onthullingen. "Een minister die zich bemoeit met een strafzaak tegen een politicus is ernstig. Opheldering is snel nodig", stelt SP-leider Lilian Marijnissen in een tweet.



PvdA-Kamerlid Attje Kuiken stelt Kamervragen aan Grapperhaus. Zij wil weten waarover precies is gesproken voordat het OM officieel besloot Wilders te vervolgen.