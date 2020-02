Ocean Viking redt 84 mensen voor de kust van Libië YV

18 februari 2020

14u44

Bron: Belga 0 De Ocean Viking, het schip van de ngo SOS Méditerranée, heeft dinsdag 84 mensen gered die zich op een houten bootje voor de kust van Libië bevonden. Het bootje was “gevaarlijk overvol”, en bevond zich 131 km voor de kust van Libië.

“Nog maar eens is deze redding in de grootste chaos gebeurd, en toont ze de incompetentie aan van de Libische autoriteiten”, zegt Fabienne Lassalle, adjunct-directeur van SOS Méditerranée. De opvarenden komen uit Bangladesh, Marokko en Somalië. 21 van hen zijn niet-begeleide minderjarigen.

De bemanning van het reddingsschip, Ocean Viking, werd om 5.30 uur gealarmeerd over de boot “net nadat we in de zone waren aangekomen na een technische tussenstop van enkele dagen in Marseille”, zegt Lassalle.

De Libische kustwacht coördineert sinds de zomer van 2018 de reddingen in een grote “zoek- en reddingszone”. De Libiërs doen dat op vraag van de Europese Unie, nadat de Italianen daarmee stopten. “We hebben tot drie keer, zonder succes, geprobeerd de coördinatoren te bereiken, en de persoon die we uiteindelijk aan de lijn kregen, sprak geen Engels”, aldus Lassalle.