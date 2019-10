Ocean Viking redt 176 migranten en zoekt Europese haven kg

14 oktober 2019

14u03

Bron: Belga 0 Het humanitaire schip Ocean Viking heeft afgelopen weekend 176 migranten gered op de Middellandse Zee, hoofdzakelijk voor de kust van Libië. Allen zaten ze in diverse rubberbootjes. Dat meldt hulporganisatie SOS Méditerranée, dat aan de Europese Unie vraagt om voor het schip een (Europese) aanmeerplaats aan te duiden.

"De Libische autoriteiten hebben Tripoli aangeboden als aanmeerplaats, maar dat hebben we geweigerd in het kader van het internationale recht, volgens hetwelke geen enkele Libische haven veilig is", klinkt het.



Ondanks herhaaldelijke inspanningen bestaat er in Europa geen verdeelmechanisme voor bootvluchtelingen. Vooral Italië en Malta dringen erop aan dat ze over andere EU-landen verdeeld worden. Private schepen met migranten aan boord moeten daarom steeds langer op zee wachten voor ze kunnen aanleggen in een haven. De Ocean Viking wordt gebruikt door SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen.

Lees ook: Ocean Viking redt opnieuw 74 migranten voor Libische kust