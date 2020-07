Oceaan slorpt huizen op in Australië

Michelle Desmt

21 juli 2020

12u44

Bron: CNN

0

In Wamberal Beach, een kustbuurt in Australië, zijn enkele lappen grond van luxueuze huizen verdwenen in de oceaan. De boosdoener is kusterosie die huizen dreigt te beschadigen of zelfs in sommige gevallen te vernietigen.