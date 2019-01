Ocasio-Cortez gaat als jongste Congreslid ooit met 2,4 miljoen volgers Democraten leren twitteren Joeri Vlemings

17 januari 2019

13u24

Bron: USA Today 0 Alexandria Ocasio-Cortez is met haar 29 lentes het jongste Congreslid ooit in de VS. Al snel was haar bijnaam: de Queen of Twitter. Ze heeft dan ook meer dan 2,43 miljoen volgers op de microblogsite. Dat steekt de ogen van haar collega’s uit, ook binnen de eigen partij. Ocasio-Cortez is nu bereid de Democraten te leren hoe ze het best communiceren via Twitter.

De jonge politica van Puerto Ricaanse afkomst, Alexandria Ocasio-Cortez (kortweg AOC genoemd), treedt de laatste weken stevig in concurrentie met president Donald Trump als het op (sociale) media-aandacht aankomt. Ook vandaag haalt ze weer het nieuws. Als kersvers afgevaardigde heeft ze gisteren haar allereerste speech ooit voor het Congres gehouden. Ze stelde daarin dat er achter de shutdown, die nu al bijna een maand duurt in de VS, geen muur zit. “De waarheid is dat de shutdown gaat over de uitholling van de Amerikaanse democratie en de ondermijning van onze meest elementaire overheidsnormen.”

Uiteraard tweette ze daarover. Maar ook haar tweet van een uur vroeger werd opgepikt in de media. “De voordelen om deel uit te maken van de Democratische Partij: ik zal morgenavond een Twitter-cursus geven die openstaat voor alle leden”, tweette ze. Dat is vanavond dus, Washington DC-tijd. Collega Jim Himes zal haar bijstaan. Hij grapte al dat hij samen met AOC gemiddeld 1,2 miljoen volgers heeft - omdat hij dat gemiddelde sterk naar beneden haalt met zijn ‘amper’ 78.000 volgers. Doel van de les is om aan te leren hoe Twitter “als een efficiënte en authentieke berichtentool” kan gebruikt worden. Het zal ook gaan over “het belang van verhalen vertellen met digitale media”.

“De oudere generatie congresleden en senatoren is helemaal niet thuis op de platforms van sociale media”, zei Himes aan USA Today. Hij voegde eraan toe dat heel wat leden 25-jarigen inschakelen om de communicatie via die kanalen te verzorgen.

Perks of being in the Democratic Caucus: I will be teaching a Twitter class tomorrow morning open to all members 👩🏽‍🏫🐣 https://t.co/5DD82ndThR Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Alexandria Ocasio-Cortez is een politica die wél weet om te gaan met die sociale media. Dat bewees ze gisteren nog met een sneer aan de Republikeinen op Twitter. Ze postte een foto van rondspeurende collega’s met het bijschrift: 800.000 ambtenaren krijgen geen loon en wij ijveren ervoor dat ze wél betaald worden. Wij doen ons werk: het Huis heeft herhaaldelijk gestemd voor het heropenen van de overheidsdiensten in hun geheel of gedeeltelijk. Waarom kunnen we dan geen Republikeinse senatoren vinden om hen te vragen hún job te doen?” Hashtag #WhersMitch. Of: waar zit Mitch McConnell om over de shutdown te praten?

Eerder gingen ook al haar campagnevideo en een foto van haar als barmeisje viraal. En ze gaf criticasters die een filmpje van een dansende Ocasio-Cortez als tiener lik op stuk door een nieuwe video van zichzelf, dansend in de wandelgangen van het Congres.