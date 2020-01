Obscuur Amerikaans bedrijf helpt politiediensten gezichten identificeren KVE

19 januari 2020

17u22

Bron: Belga 0 Een obscuur Amerikaans bedrijf beschikt over een databank van 3 miljard foto's die sinds vorig jaar ter beschikking staan van ruim 600 politiediensten en privébedrijven. Dat schrijft de New York Times. Het gaat om foto's die het bedrijf, Clearview AI, verzamelde op miljoenen publiek toegankelijke sites, zoals Facebook, Youtube en Twitter. Wie een foto aan Clearview bezorgt, krijgt andere publieke foto's van die persoon te zien, met de links waar die foto's verschenen.

Het bedrijf zegt zelf enkel dat het 600 klanten heeft, maar heeft geen details over wie die klanten zijn. Op de bedrijfssite worden enkel de lovende woorden van een speurder van de zedenafdeling van de Canadese politie vermeld.

Met een databank van 3 miljard foto's zou Clearview soortgelijke databanken voor gezichtsherkenning ruimschoots overtreffen. In de Verenigde Staten screenen de autoriteiten de identiteit van mensen die in het land aankomen met gezichtsherkenning, maar ze doen daarvoor beroep op foto's die speciaal met die bedoeling gemaakt worden.

Clearview was tot de berichtgeving van de Times een redelijk onbekend bedrijf. De Amerikaanse miljardair Peter Thiel, die Paypal mee oprichtte en een van de eerste Facebookinvesteerders was, stak in 2017 200.000 dollar in Clearview, maar is verder niet betrokken. Thiel is een van de weinigen in Silicon Valley die uitkomt voor zijn sympathieën voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Oprichter van Clearview is de 31-jarige Australiër Hoan Ton-That, samen met Richard Schwartz, die voor Rudy Giuliani werkte toen hij burgemeester was van New York. Ton-That bouwde de software, Schwartz zorgde voor de contacten.

Alarm

Times-journaliste Kashmir Hill had voor haar artikel haar foto aan enkele politieagenten bezorgd, met de vraag die foto door de database te halen. De agenten werden vervolgens door Clearview opgebeld met de vraag of ze contact hadden met journalisten. Volgens Clearview sloeg de software gewoon alarm vanwege ongewone zoekopdrachten.

Tegenover de Times erkende Ton-That dat zijn bedrijf een prototype van een augmented reality-bril met gezichtsherkenning ontwikkeld heeft, maar er zouden geen plannen zijn die bril op de markt te brengen.