Obscure protestgroep roept zichzelf uit tot “regering in ballingschap” van Noord-Korea kg

01 maart 2019

09u19

Bron: Belga 0 Een obscure organisatie die naar eigen zeggen de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vertegenwoordigt, richt een eigen "Noord-Koreaanse regering in ballingschap" op. De groep wil het regime in Pyongyang verdrijven.

Het is niet de eerste keer dat de Cheollima Civil Defense, zoals de groep heet, zich laat opmerken. In 2017 postte de organisatie online een video waarin ze zei dat ze de familie van Kim Jong-nam, de vermoorde halfbroer van dictator Kim Jong-un, in veiligheid had gebracht. In die boodschap was Kim Han-sol te zien, de zoon van Jong-nam.

Regime omver werpen

Vandaag verspreidde de CCD een persbericht in het Engels en Koreaans op haar website. De organisatie roept daarin de Noord-Koreaanse regering in ballingschap uit. Die wil de Noord-Koreaanse burgers onder meer helpen om te ontsnappen uit het land. Het uiteindelijke doel is "het licht te laten schijnen over Pyongyang". Lees: het regime van dictator Kim Jong-un omverwerpen.





De boodschap gaat gepaard met een video waarin een vrouw in traditionele Koreaanse kledij de tekst voorleest. Haar gezicht is onherkenbaar gemaakt.

Cheollima Civil Defense

Over de Cheollima Civil Defense is verder weinig geweten. Volgens sommige bronnen is de organisatie gelinkt aan de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten, maar dat staat niet vast.



Cheollima (of Chollima) is de naam van een gevleugeld paard dat vaak voorkomt in Oost-Aziatische Mythes. Het dier is een belangrijk symbool in Noord-Korea: er staat bijvoorbeeld een standbeeld van het paard in Pyongyang.

