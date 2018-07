Obscene dorpsnamen zorgen voor hilariteit in Ghanees parlement lva

Bron: BBC 1 Tijdens een parlementsvergadering in de Ghanese hoofdstad Accra zorgden enkele ongebruikelijke dorpsnamen die verwijzen naar geslachtsdelen voor hilariteit.

Toen parlementslid John Frimpong Osei enkele dorpen voorlas die men van elektriciteit zou willen voorzien proestten zijn collega's het uit. Het ging om de plaatsen Etwe nim Nyansa, Kote ye Aboa en Shua ye Morbor. Vertaald vanuit het Twi, een dialect van het Akan, de belangrijkste taal in Ghana, betekenen deze namen respectievelijk 'vagina is wijs', 'penis is een domkop' en 'teelballen zijn droef'.

Veel aanwezigen hadden nog nooit van deze dorpen gehoord. De minister van Energie Boakye Agyarko zei grappend dat het misschien geen goed idee was om de dorpen aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk "omdat dat hun nachtelijke activiteiten zou kunnen verstoren".

Volgens Thomas Naadi van de BBC worden deze namen gegeven door de eerste bewoners en berusten ze meestal op eigen ervaringen.

80 procent van de Ghanese bevolking heeft toegang tot elektriciteit. Dat is ongeveer het dubbel van het Afrikaanse gemiddelde volgens het laatste rapport van de Wereldbank in 2016.

