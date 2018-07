Ober in Rome ontslagen omwille van rotopmerking op rekening voor homokoppel kv

Bron: Gay Center, Il Messaggero 2 Een ober van een restaurant in Rome heeft de gezellige avond uit van een Italiaans homokoppel voorbije donderdag flink verpest. Toen het stel de rekening gepresenteerd kreeg, bleek dat de man er een homofobe opmerking in verwerkt had.

Een 21-jarige jongen uit Rome en zijn 21-jarige vriend trokken donderdagavond naar restaurant Rigatoni in het hart van de stad. Het koppel vroeg om bij een van de gerechten de pecorinokaas te vervangen door parmezaan. Dat werd op de afrekening ook mooi vermeld: “no pecorino” stond er. Maar daaronder stond er “si frocio”, wat vrij vertaald “ja flikker” betekent.

De mannen wezen de ober erop dat zijn opmerking beledigend en allesbehalve grappig was, maar de man wuifde de kritiek lacherig weg. Het ging om een computerfout, beweerde hij. De discussie laaide op en ook de uitbater kwam erbij. Die herhaalde echter dat het om een computerfout ging. Uiteindelijk stelde de uitbater voor dat het stel mocht vertrekken zonder te betalen. Het koppel kreeg van de ober echter eerst nog het verwijt dat het hun fout was dat hij nu een slechte indruk had gemaakt bij de andere klanten.

Boycot

Het stel nam vervolgens contact op met het Gay Center, een holebirechtenorganisatie in Rome. Fabrizio Marrazzo, hoofd en woordvoerder van de organisatie, noemt de hele situatie “een bijzonder ernstige zaak”. Jaarlijks krijgt het centrum meer dan 20.000 oproepen klachten over homofobie, zegt hij. “Het is onaanvaardbaar dat een homokoppel niet naar een restaurant in het centrum van de stad kan gaan zonder beledigd te worden.” Het Gay Center wil dat de licentie van het restaurant wordt ingetrokken en roept nu op tot een boycot van de zaak.

Aan dat laatste wordt volop gehoor gegeven. Op recensiewebsites regent het negatieve kritieken sinds de negatieve ervaring van het homokoppel uitlekte.

Restaurant Rigatoni heeft ondertussen de botte ober ondertussen de deur gewezen.