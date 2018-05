Obelisk ter nagedachtenis van Russische soldaten ingehuldigd in Frankrijk

29 mei 2018

In het Noord-Franse Aguilcourt is vandaag een obelisk ingehuldigd ter nagedachtenis van Russische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de geallieerden hebben gevochten op Franse bodem. In Aguilcourt kwamen in april 1917 zowat 2.000 Russische soldaten om.