Obama werpt zich op in aanloop naar Congres- en gouverneursverkiezingen

02 augustus 2018

06u09

Bron: Belga In de aanloop naar de Congres- en gouverneursverkiezingen in de Verenigde Staten in november, hebben de Democraten Barack Obama in de strijd geworpen. De oud-president sprak gisteren in een mededeling zijn steun uit voor 81 kandidaten van de Democratische partij.

Tijdens de verkiezingen in november wordt een volledig nieuw Huis van Afgevaardigden gekozen, terwijl voor de Senaat een derde van de zitjes te verdelen zijn. Ze zijn van groot belang, omdat ze de Democraten een kans geven om de meerderheid in het Congres terug te winnen. Dat zou hen in staat stellen om meer tegengewicht te bieden tegen de Republikeinse president Donald Trump.



De steunbetuiging van Obama gaat naar 81 kandidaten. Het gaat om Democratische politici die opkomen in staten waar de voorverkiezingen al achter de rug zijn. Zo vermijdt hij dus dat hij zich mengt in strijden die nog binnen de partij worden gevoerd.

VS versterken

"Ik ben trots om een dergelijk brede en indrukwekkende reeks Democratische kandidaten te onderschrijven", zegt de oud-president. Het gaat om "leiders die zo divers, patriottisch en grootmoedig zijn als het Amerika dat ze willen vertegenwoordigen".



Volgens Obama zullen ze de VS versterken door onder meer "onze allianties en standing in de wereld te herstellen". Daarmee lijkt het vroegere staatshoofd te verwijzen naar zijn opvolger Trump, die geregeld kritiek krijgt op zijn buitenlands beleid.



Het is voor het eerst dat Obama publiekelijk zijn stem laat horen in de verkiezingscampagne. Tot dusver trad hij alleen op tijdens besloten evenementen.