Obama waarschuwt voor onverantwoord gebruik sociale media Prins Harry interviewt oud-president voor radioprogramma AJA

11u02

Bron: BBC News, ANP 1 REUTERS Voormalig Amerikaans president Barack Obama wil iedereen waarschuwen voor het onverantwoordelijk omgaan met sociale media. Dat vertelde hij zelf tijdens een interview met de Britse prins Harry voor een radioprogramma van de BBC.

Obama waarschuwt dat onverantwoorde acties op sociale media er kunnen voor zorgen dat er verkeerde informatie wordt verspreid of dat mensen complexe informatie niet meer gaan begrijpen. Hij vertelde ook dat personen in een machtspositie voorzichtig moeten zijn wanneer ze een bericht op sociale media plaatsen. Hij noemde geen namen maar zijn opvolger, Donald Trump, is een fervent gebruiker van Twitter en deelt regelmatig informatie met zijn volgers.

De voormalige president is naar eigen zeggen bezorgd om een toekomst waarin feiten worden weggewuifd en we alleen nog maar items lezen die onze eigen opvattingen versterken. Dat vertelde hij zelf in een interview tegen prins Harry op 'BBC Radio 4's Today', dat al in september werd opgenomen.

"De vraag is hoe we deze technologie kunnen gebruiken op een manier dat we verschillende stemmen horen, er plaats is voor diversiteit maar dat het niet leidt tot een balkanisering van de samenleving", aldus Barack Obama.

Risico's internet

De politicus riep ook op om offline contact met mensen te blijven zoeken. Obama noemde internet een goede plek om gelijkgestemden te ontmoeten, maar waarschuwde dat online alles wordt gesimplificeerd. "Als je mensen persoonlijk spreekt, ontdek je dat ze complex zijn.'' Obama zei jongeren op het hart te willen drukken dat een hashtag onvoldoende is om de wereld te veranderen.

De oud-president stelde dat mensen ook dingen gemeen kunnen hebben met personen waarmee ze het politiek oneens lijken te zijn. "Misschien ben je voor hetzelfde sportteam", opperde hij. Obama gaf luisteraars nog een andere reden om 'offline' nieuwe contacten te leggen: het is voor mensen lastiger om zich "vervelend en wreed" te gedragen als ze niet anoniem zijn, concludeerde hij.

Toekomst VS

Over zijn aftreden als president vertelt Barack Obama dat hij gemengde gevoelens heeft. Er was, volgens hem, nog zo veel te doen en onafgewerkt. Hij maakt zich ook zorgen om de toekomst van de Verenigde Staten.