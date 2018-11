Obama versus Trump: de tol van het Amerikaanse wapenbeleid AW

20 november 2018

12u33 0 Het aantal dodelijke schietpartijen in de VS stijgt in rechte lijn. Gisteren nog vielen er vier doden in een ziekenhuis in Chicago, en één dode bij een schietincident in Denver. Maar ondanks de vele onschuldige slachtoffers wijkt Trump niet af van het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet dat stelt dat individuen recht hebben om een wapen te bezitten en te dragen. En dat heeft gevolgen.

Terwijl voormalig Amerikaans president Barack Obama naarstig probeerde om het wapenbeleid te verstrengen (maar faalde), stelt Dondald Trump dat beleid op geen enkel moment in vraag. Zelfs niet na de mass shooting op het Harvest Music Festival in Nevada in 2017 waar 59 doden (inclusief de schutter) vielen en zo’n 800 gewonden. Datzelfde jaar was trouwens het dodelijkste jaar in de geschiedenis van de VS: er vielen in totaal 117 dodelijke slachtoffers. Dit jaar vielen er intussen al 81 dodelijke slachtoffers bij massaschietpartijen. Dat maakt van 2018 het tweede dodelijkste jaar in de geschiedenis van Amerika. En het jaar zit er nog niet eens op.



Dodelijke slachtoffers en massaschietpartijen

Het mag dan ook niet verbazen dat er al meer dodelijke slachtoffers tijdens de eerste helft van Trumps ambtstermijn vielen dan tijdens de laatste vier jaar dat Obama president was. De dodelijke slachtoffers vielen bij Trump op twee jaar tijd bij 22 verschillende mass shootings. Obama moest tijdens zijn achtjarige presidentschap dan weer afrekenen met 36 massaschietpartijen.

Al moedigde Trump zijn voorganger in 2012 nog aan om de wapenwet te verstrengen, hij trok zijn staart in eenmaal hij besloot om een gooi naar het presidentschap te doen.

President Obama spoke for me and every American in his remarks in #Newtown Connecticut. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In mei 2016 kreeg Trump al snel de steun van de National Rifle Association (NRA), een belangenorganisatie die lobbyt voor het huidige wapenbeleid waarbij burgers een wapen mogen dragen. Ze steunden Donald Trump tijdens diens presidentscampagne met meer dan 25 miljoen euro. Geen wonder dat hij het wapenbeleid zomaar aan diggelen slaat.

Dodelijkste voorval bij Obama vs Trump

12 juni 2016 was een zwarte dag voor Barack Obama en de VS. In de vroege uurtjes opende een schutter het vuur in een nachtclub voor homo’s, lesbiennes, bi- en transseksuelen in Florida. Daarbij vielen vijftig doden waaronder de schutter en 53 gewonden. Het was de dodelijkste schietpartij in de Verenigde Staten, uitgezonderd de aanslagen van 11 september 2001.

Een jaar later, op 1 oktober 2017, vond er een tweede schietpartij plaats die een dergelijke impact had. Tijdens een muziekfestival in de Amerikaanse staat Nevada opende een schutter plots het vuur vanuit een nabijgelegen hotel. Daarbij vielen 58 doden en 869 gewonden, waarvan er zo’n 400 werden getroffen door kogels. Anderen raakten gewond door de chaos die ontstond. Op dat moment was Trump president.

Verder valt het op dat Trump niet altijd over zulke massaschietpartijen tweet, al maakt hij via die weg anders graag duidelijk hoe hij zich voelt. Wanneer Trump tweet over wapengeweld gaat het meestal over zogenaamde mass shootings in Chicago. De stad telt een groot aantal Afro-Amerikanen en er vinden jaarlijks talrijke schietpartijen plaats. Trump legt maar al te graag een rechtstreeks verband tussen het aantal Afro-Amerikanen en het wapengeweld. Afro-Amerikanen zouden in Amerika het meeste moorden op hun geweten hebben.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Mass shooting

In Amerika wordt een schietpartij aangeduid als een mass shooting zodra er drie dodelijke slachtoffers vallen. Dat is exclusief de dader. Verder nog vallen de doden door het gebruik van vuurwapens.