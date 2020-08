Obama: “Trump heeft presidentschap nooit serieus genomen” - Harris officieel running mate van Biden RL

20 augustus 2020

05u35

Bron: Belga, ANP, The New York Times, NBC News, CNN 14 UPDATE Op de derde dag van de conventie van de Amerikaanse Democraten leverde oud-president Barack Obama zware kritiek op zijn opvolger Donald Trump. Hij beschuldigde de president van incompetentie en machtsmisbruik voor zijn eigen gewin. Zijn opvolger heeft het presidentschap “nooit serieus genomen”, meende Obama. Zoals verwacht brak hij een lans voor Joe Biden die hij zijn ‘broer’ noemde. Kamala Harris accepteerde haar nominatie als vicepresidentskandidaat van de Democraten.

Obama heeft zich de afgelopen 3,5 jaar meestal ver gehouden van expliciete kritiek op zijn voorganger, maar op de conventie ging hij vol in de aanval op Trumps aanpak van het coronavirus en de Amerikaanse economie. Niets minder dan de democratie zelf staat op het spel bij de verkiezingen, aldus de oud-president.

"Onze ergste instincten zijn ontketend, onze trotse reputatie wereldwijd verkwanseld en onze democratische instellingen waren nooit eerder zo bedreigd", aldus Obama. De schuld daarvan ligt bij Trump. "Hij is niet geïnteresseerd om hiervoor te werken, niet geïnteresseerd in het vinden van een gemeenschappelijke basis, niet geïnteresseerd om de geweldige macht van zijn ambt te gebruiken voor iemand anders dan zichzelf en zijn vrienden.”

“Ze weten dat ze je niet kunnen overtuigen met hun beleid. Dus ze proberen het zo moeilijk mogelijk voor je te maken om te gaan stemmen en willen je overtuigen dat je stem niets waard is. Maar dat is hoe zij winnen. Laat je macht niet door hen afpakken”, waarschuwde Obama.

Trump gebruikt, nog volgens Obama, het presidentschap als een reality tv-uitzending “die hij kan aanwenden om de aandacht te krijgen waar hij naar hunkert”.

‘Broer’

De oud-president prees ook zijn oud-vicepresident en presidentskandidaat Joe Biden aan en verwees daarbij ook naar het verlies van de echtgenote en dochter van Biden in 1972, en de dood van zoon Beau in 2015. “Twaalf jaar geleden, toen ik op zoek ging naar een vicepresident, wist ik niet dat ik uiteindelijk een broer zou vinden. Joe en ik komen van verschillende plekken en generaties. Maar wat ik snel ging waarderen is zijn weerbaarheid, die is voortgekomen uit te veel strijd, en zijn empathie, die is voortgekomen uit te veel verdriet.”

Welcome, Barack and Crooked Hillary. See you on the field of battle! pic.twitter.com/ZrTKXcc6aU Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Reactie Trump

Uiteraard heeft Trump al gereageerd op de fragmenten uit Obama's speech. "President Obama heeft niet goed gewerkt", zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. "Ik ben hier vanwege president Obama en Joe Biden." Hadden zij hun werk beter gedaan, dan zou Trump geen kandidaat geweest zijn, klonk het. "Ik was zeer gelukkig geweest, ik heb erg genoten van mijn vorige leven.”

Ook via Twitter liet de huidige president al van zich horen. Hij publiceerde een video waarin voormalige presidentskandidate Hillary Clinton en Barack Obama worden beschuldigd van politieke spionage en het dwarsbomen van de machtsoverdracht na de vorige presidentsverkiezingen. “Welkom, Barack en Oneerlijke Hillary. Ik zie jullie op het slagveld!”, schreef Trump bij de video.

Kamala Harris officieel kandidaat vice-president

Hoewel Obama als de belangrijkste spreker van de derde avond van de virtuele conventie werd gezien, was het ook de vuurproef van Kamala Harris, die tijdens haar toespraak officieel de nominatie als kandidate van de Democraten voor het vicepresidentschap accepteerde: samen met Joe Biden zal zij de strijd aanbinden met Donald Trump. “Ik doe dat, toegewijd aan de waarden die mijn moeder mij meegaf, en aan een visie die Joe Biden met mij deelt: waarin iedereen welkom is, ongeacht hoe we eruit zien, waar we vandaan komen of van wie we houden".

Er is geen vaccin tegen racisme, we moeten aan de slag Kamala Harris

De kersverse running mate sprak - in tegenstelling tot Obama - amper over Trump en zijn beleid, maar probeerde vooral een wat menselijker beeld te schetsen van Joe Biden, die in de campagne tot nu toe nogal stijfjes overkomt. “Joe Biden zal een president zijn die onze uitdagingen te lijf gaat. De weg die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We kunnen struikelen. Maar ik beloof u dat we moedig en eerlijk zullen handelen. We zullen de waarheid spreken. En we zullen handelen met hetzelfde vertrouwen in u dat we u vragen om in ons te plaatsen. Het gaat niet om Joe en ik, het gaat om ons allemaal.”

Ook roemde ze een rits Afro-Amerikaanse vrouwen die zich voor de Amerikaanse politiek hadden ingezet. Maar de meest pittige uitspraak van Harris had wel te maken met de raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten: “Er is geen vaccin tegen racisme, we moeten aan de slag", aldus de nieuwe kandidate voor het vicepresidentschap.

Obstakels

In een korte verklaring aan het begin van de avond beklaagde Harris zich al over de obstakels die de Republikeinen zouden proberen op te werpen om te voorkomen dat Democratisch-gezinde kiezers hun stem uitbrengen. “Waarom wordt er zoveel aan gedaan om onze stemmen het zwijgen op te leggen?”, aldus Harris.

“Het antwoord is omdat, als we stemmen, de dingen veranderen. Als we stemmen, worden dingen beter”, vervolgde ze. “Als we stemmen, kaarten wij de noodzaak aan dat iedereen in ons land wordt behandeld met waardigheid en respect.”

Volgens Harris moet elke kiezer een plan hebben om te stemmen en voorbereid zijn. Harris wees de kiezers vervolgens op een hulplijn die mensen adviseert hoe zij kunnen verzekeren dat zij hu n stem kunnen uitbrengen bij de presidentsverkiezingen op 3 november.

Hillary Clinton

Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken en senator Hillary Clinton sprak de Democraten toe. “Wat er ook gebeurt, ga stemmen. Stem alsof je leven en bestaanszekerheid op het spel staan, want dat staan ze". Ze riep ook herinneringen op aan de presidentsverkiezing die ze zelf verloor van Donald Trump, ondanks het feit dat ze meer stemmen had gekregen. Trump won de verkiezingen toen op het aantal kiesmannen

“Joe en Kamala kunnen 3 miljoen stemmen meer krijgen, en toch verliezen”, waarschuwde Clinton. “Neem het van mij aan, we hebben een overweldigende overwinning nodig, zodat Trump de overwinning niet van ons af kan nemen of stelen”.

Naast Harris spraken ook Nancy Pelosi (voorzitter van het Huis van Afgevaardigden) en senator Elizabeth Warren, die het in de Democratische voorverkiezingen opnam tegen Joe Biden.

