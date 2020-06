Obama tegen betogers: “Stop met geweld en stel duidelijke eisen” SPS

01 juni 2020

18u06

Bron: ANP 6 De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft felle kritiek geuit op de gewelddadige rellen van de afgelopen dagen. Ook adviseert hij betogers om duidelijke eisen te stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek.

In de VS ontstond grote onrust na de dood van George Floyd, een zwarte man die overleed na hardhandig politieoptreden. Obama schrijft in een opiniestuk op de website Medium dat veel mensen zich afvragen hoe ze echte veranderingen kunnen afdwingen.

De oud-president roept mensen op zich niet blind te staren op wie er in het Witte Huis zit. Hij zegt dat juist de lokale politiek veel invloed heeft op de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of agenten worden vervolgd na wangedrag.

Obama zegt het enorm oneens te zijn met mensen die beweren dat stemmen zinloos is. Hij noemt demonstreren een middel om aandacht te vragen voor onrecht, maar het is volgens hem ook belangrijk om te stemmen op politici die daadwerkelijk willen hervormen.

Het is volgens de oud-president ook belangrijk dat betogers specifieke eisen stellen. Als demonstranten een duidelijke agenda hebben, zou het voor de autoriteiten lastiger zijn om weg te komen met symboolpolitiek.

De Democraat heeft verder geen goed woord over voor de "kleine minderheid" van demonstranten die overgaat tot geweld. "Of ze nou echt boos zijn of gewoon opportunistisch, ze brengen onschuldige mensen in gevaar", schrijft Obama.

Hij benadrukt dat gewelddadige rellen juist buurten treffen waar het toch al ontbreekt aan van alles. "Ik zag vandaag een interview met oudere zwarte dame die in tranen was omdat de enige supermarkt in haar buurt was vernield."