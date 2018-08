Obama's zijn 30 keer meer waard dan bij hun intrede in het Witte Huis in 2008: zo besteden zij hun miljoenen bvb

07 augustus 2018

15u52

Bron: Business Insider 0 De voormalige Amerikaanse president Barack Obama is een drukbezet man. Van het spreken op evenementen over de hele wereld tot het schrijven van een biografie en onlangs nog het meerjarencontract dat hij ondertekende om films en series voor Netflix te produceren. Obama's leven na het Witte Huis staat niet stil en is vooral heel winstgevend.

Zijn inspanningen - samen met het pensioen van zes cijfers dat alle voormalige presidenten ontvangen - hebben aanzienlijk bijgedragen aan Obama's geschatte nettowaarde van 40 miljoen dollar. Ter vergelijking: op het moment van hun intrede in het Witte Huis in 2008 werd hun nettowaarde geschat op 1,3 miljoen dollar.

Van donaties aan liefdadigheidsinstellingen en vakanties waar de zon schijnt tot investeringen op lange termijn in de opvoeding van hun dochters: zo besteedt Obama zijn fortuin.

Presidentieel salaris

Van het moment dat hij in 2005 lid werd van de Amerikaanse Senaat tot het einde van zijn presidentschap, verdienden de Obama's zo'n 20,5 miljoen dollar dankzij zijn presidentieel salaris, het schrijven van boeken, kapitaalinkomsten én het inkomen van Michelle tijdens haar job bij de University of Chicago Hospitals alvorens ze first lady werd.

Obama verdiende 400.000 dollar per jaar gedurende zijn presidentschap en zijn jaarlijks pensioen als voormalig president bedraagt 200.000 dollar.

Auteur

Het grootste deel van zijn inkomen, 15,6 miljoen dollar, tussen 2005 en 2016 verdiende hij met de opbrengsten van zijn boeken The Audacity of Hope, Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters en Dreams From My Father.

Maar Obama's winstgevende carrière als auteur is nog niet voorbij. Vorig jaar tekenden hij en Michelle nog boekendeals ter waarde van minstens 60 miljoen dollar.

Enige tijd geleden tekenden de Obama's nog een meerjarencontract om films en series voor Netflix te produceren. De financiële details van die deal zijn nog onbekend, maar The New York Times berichtte dat voormalige gelijkaardige deals toch enkele tientallen miljoenen dollars waard waren.

Na het verlaten van het Witte Huis werd hem al 400.000 dollar betaald om te spreken op publieke evenementen.

Alles tezamen zouden de Obama's in hun leven na het presidentschap ongeveer 242,5 miljoen dollar verdiend hebben. Dat berekende American University. Hieronder kom je te weten waaraan ze die miljoenen dollar hebben gespendeerd tot nu toe.

Vastgoed

Op financieel vlak denken de Obama's op lange termijn. In 2007 al investeerde Obama tot 150.000 dollar om de universitaire opleidingen van hun dochters Malia en Sasha te betalen. Vorig jaar startte Malia al aan de Harvard-universiteit.

De Obama's investeerden ook in vastgoed. Nadat ze het Witte Huis verlieten, hadden ze een nieuwe woonplaats nodig. Zo kochten ze voor 8,1 miljoen dollar een woning in Washington D.C., dat ze eerder al huurden.

Naast hun huis in Washington D.C. bezitten de Obama's nog hun huis in de buurt van het Hyde Park in Chicago dat ze in 2005 voor 1,65 miljoen dollar kochten. Ze namen er een hypotheek op van 1,3 miljoen dollar. Het huis wordt momenteel geschat op ongeveer 2,5 miljoen dollar.

Vakanties

Na het presidentschap hebben de Obama's ook al genoten van enkele vakanties. Ze maakten eerst een trip naar Zuid-Californië en daarna werd Barack Obama nog gespot op Necker Island waar hij aan het kitesurfen was met de Britse zakenman Richard Branson.

Hij bezocht ook al zijn geboortestaat Hawaï en Tetiaroa in Frans-Polynesië. Daar boekte hij een kamer in het luxe resort The Brando, waar een nachtje kan kosten tussen 3.034 en 4.318 dollar.

Ze werden ook al gezien - samen met Oprah, Tom Hanks en Bruce Springsteen - op de jacht van de Amerikaanse zakenman David Geffen, tijdens een wijnproeverij in Toscane en in Indonesië waar ze aan het raften waren.

Voor de oud-presidenten wordt er genoeg geld voorzien om te besteden op vakantie en tijdens zakenreizen. Het is dus moeilijk vast te stellen hoeveel ze van hun eigen kapitaal besteden aan die vakanties.

Kledij

We weten wel dat hun kleerkast niet is opgenomen in het pakket van presidentiële voordelen en extraatjes. Van Michelle is geweten dat ze vaak dure designerkleding, zoals een jurk van Versace ter waarde van 12.000 dollar, heeft aangetrokken voor speciale evenementen als zijnde de first lady. Daarnaast staat ze ook bekend om haar casual stijl. Zo werd ze ook vaak gespot in betaalbare merken zoals Target en Converse.

Niet alle aspecten van hun leven zijn zo uitbundig als hun vakanties. Michelle verkiest om haar eigen lunch mee te nemen en niet altijd te gaan uiteten. Ze gaat ook regelmatig fitnessen bij SoulCycle, waar een les 36 dollar kost. Voor dertig lessen betaal je 900 dollar.

Goede doelen

De Obama's besteden een groot deel van hun geld, 1,1 miljoen dollar tussen 2009 en 2015, aan liefdadigheid. Ze steunen veelal doelen die zich richten op rampenbestrijding, dak- en thuislozen en gezondheid. Meer dan de helft van hun donaties ging naar kinderorganisaties. Obama schonk de winst van zijn kinderboek Of Thee I Sing om studiebeurzen te geven aan kinderen van gewonde en gestorven soldaten. Tussen 2009 en 2015 ging dat over een totaal van 392.000 dollar. In 2015, zijn voorlaatste jaar als president, doneerde hij meer dan 64.000 dollar aan 34 goede doelen.

Maar de grootste donatie van Obama tot nu toe is daar niet in opgenomen. Toen hij in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, hing daar een prijskaartje van 1,4 miljoen dollar aan vast. Dat geld heeft hij volledig geschonken aan meerdere goede doelen.

