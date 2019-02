Obama's Navo-adviseur Ivo Daalder: “Het vertrouwen tussen Amerika en zijn bondgenoten is weg” Arnout Brouwers

01 februari 2019

15u21

Bron: de Volkskrant 0 Amerika wil de leider van de wereld niet meer zijn, en de kans dat dat verkeerd afloopt wordt elke dag groter, zegt Obama’s Navo-adviseur Ivo Daalder. Hij schreef er een boek over.

Donald Trump heeft in de eerste twee jaar van zijn presidentschap een revolutie ontketend in het Amerikaanse buitenlandbeleid. Hij trok zich uit verdragen terug, hing al flirtend met autoritaire leiders de mensenrechten aan de wilgen, en zegde Amerika’s bondgenoten de wacht aan. Ivo Daalder (59), die Obama’s ambassadeur bij de Navo was, vindt het een ‘zeer deprimerend’ schouwspel, al erkent hij dat Trump soms wel de juiste instincten heeft.

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN