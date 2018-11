Obama’s kopen rechten van boek over regering-Trump TTR

01 november 2018

08u09

Bron: The Hollywood Reporter, Independent 0 Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben de televisierechten gekocht van het nieuwste boek van Michael Lewis. ‘The Fifth Risk’ van de Amerikaanse schrijver en journalist gaat over de chaos tijdens de eerste maanden van de regering-Trump. Het koppel onderzoekt momenteel of ze het kunnen uitwerken tot een serie voor Netflix. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De Obama’s hebben in mei een overeenkomst gesloten met streamingdienst Netflix. Ze willen de komende jaren films, series en documentaires maken voor Netflix. Het echtpaar zal dat doen via het bedrijf Higher Ground Productions. De Obama’s zouden vooral thema’s willen behandelen die hen nauw aan het hart liggen.



“Eén van de mooiste dingen aan mijn tijd als president was het ontmoeten van zoveel verschillende interessante mensen. Ik wil hen helpen om hun ervaringen en verhalen te delen met een groter publiek. Ik hoop dat we door het delen van de verhalen meer empathie en onderling begrip kunnen opwekken”, vertelde Obama toen in een reactie op het nieuws.

Bestseller

‘The Fifth Risk’ van Michael Lewis werd vorige maand op 2 oktober gepubliceerd en staat sindsdien op de bestsellerlijst van The New York Times. Michael Lewis schrijft in zijn boek over de chaos op de ministeries van Landbouw, Handel en Energie in de overgang van de regering Obama naar die van Trump. Volgens Lewis kwam er niemand opdagen tijdens de eerste weken van de regering Trump. Toen er eindelijk mensen opdaagden, waren ze met veel te weinig en bleken ze niet gekwalificeerd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een boek van Lewis wordt verfilmd. Oscarwinnaars ‘Moneyball’ en ‘The Big Short’ van zijn hand.

Netflix wil voorlopig geen commentaar geven op het nieuws.