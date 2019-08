Obama roept Amerikanen op krachtig signaal te geven aan “leiders die racisme normaliseren” kg

06 augustus 2019

15u22

Bron: CNN, Belga 0 Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft gisteren een kritisch statement gedeeld naar aanleiding van de twee bloedige schietpartijen die dit weekend in de Amerikaanse staten Texas en Ohio aan een dertigtal mensen het leven kostten. Hij veroordeelt het taalgebruik van “eender welke leider”, maar het is waarschijnlijk dat hij met de pittige commentaar vooral naar president Donald Trump verwees.

In zijn statement roept Obama de bevolking op om een krachtig signaal te sturen. “We moeten elk discours van eender welke leider, dat een klimaat van angst en haat creëert of racistische gevoelens normaliseert, krachtig verwerpen”, schreef Obama. De voormalig president voegt toe dat sommige leiders “mensen die er anders uitzien demoniseren” of “impliceren dat Amerika maar aan één bepaald type mensen toebehoort”.



Namen noemde hij niet, maar zijn uitspraken kunnen worden gezien als een uithaal aan het adres van zijn opvolger, Donald Trump. Die werd de voorbije weken herhaaldelijk beschuldigd van racistische verklaringen.



Strengere wapenwet

In tegenstelling tot zijn opvolger duidt Obama ook op het belang van een strengere wapenwet om het recente wapengeweld terug te dringen. “Elke keer dat dit gebeurt, krijgen we te horen dat strengere wapenwetten niet alle moorden zullen stoppen; dat ze niet elk gestoord individu ervan kunnen weerhouden van een wapen te kopen en onschuldige mensen neer te schieten op openbare plaatsen”, klinkt het. “Maar het bewijs toont aan dat ze wel sommige moorden kunnen stoppen. Ze kunnen sommige families hartzeer besparen.”