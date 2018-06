Obama reageert op Trumps migrantenbeleid: "Zijn wij een land dat kinderen uit de armen van hun ouders rukt of houden we hen bij elkaar?" kv

20 juni 2018

20u03

Bron: eigen berichtgeving 5 Hoewel het omstreden Amerikaanse migrantenbeleid de voorbije week het wereldnieuws domineerde, bleef het opvallend stil bij de voormalige president Barack Obama. In het kader van de Wereldvluchtelingendag heeft hij vandaag nu toch gereageerd op de controversiële scheiding van illegale migranten en hun kinderen.

Zonder de huidige president Trump of zijn administratie letterlijk te vernoemen, maakt Obama duidelijk dat hij zich absoluut niet kan vinden in de huidige aanpak, zo blijkt uit zijn bericht op Facebook.

"Beeld je even in dat je in een land geboren bent waar je opgroeit, al vrezend voor je leven en uiteindelijk ook voor dat van je kinderen? Een plek waar je uiteindelijk zo wanhopig wil ontsnappen aan vervolging, geweld en lijden dat je bereid bent om duizenden mijlen te reizen door de duisternis, in gevaarlijke omstandigheden, maar gedreven door de diepmenselijke impuls om een beter leven te creëren voor onze kinderen", begint Obama zijn tekst.

"Zien dat deze families uit elkaar gerukt worden, stelt ons voor een erg eenvoudige vraag: zijn we een land dat aanvaardt dat kinderen op wrede wijze uit de armen van hun ouders gerukt worden, of zijn we een land dat belang hecht aan families en ernaar streeft om hen bij elkaar te houden?", vraagt hij.

We moeten meer doen dan zeggen 'dit is niet wie we zijn'. Barack Obama

De ex-president pleit voor meer empathie. "Een manier om de vluchteling en de immigrant te verwelkomen - om groots en wijs genoeg te zijn om ons aan onze wetten te houden en tegelijkertijd vast te houden aan onze waarden - maakt deel uit van wat ons Amerikaans maakt", stelt Obama, die erop wijst dat de meerderheid van de huidige Amerikaanse bevolking immers afstamt van mensen die zelf ooit in de VS immigreerden. "Amerikaan zijn, houdt in dat we een gedeelde verbintenis hebben tot een ideaal - dat we allemaal gelijk geschapen zijn en dat we allemaal de kans verdienen om iets beters te worden."

"We moeten meer doen dan zeggen 'dit is niet wie we zijn'", schrijft hij, verwijzend naar de vele negatieve reacties in de VS op Trumps immigratiebeleid. "We moeten het bewijzen: in ons beleid, onze wetten, onze handelingen en onze kiesstemmen."