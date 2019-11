Obama pleit voor gematigde koers binnen de Democratische Partij ttr

16 november 2019

23u28

Bron: BBC 0 Volgens de voormalige Amerikaanse president Barack Obama moet de Democratische Partij opletten voor een te linkse koers. Dat zou de kiezers immers kunnen afschrikken bij de presidentsverkiezingen van 2020, zo stelt hij.

“De gemiddelde Amerikaan denkt niet dat we het hele systeem moeten afbreken en weer opbouwen”, zei Obama in Washington tijdens een event. “En ik denk dat het belangrijk is om dat niet uit het oog te verliezen.” Hij wijst erop dat grote groepen kiezers “niet worden gedreven door dezelfde denkbeelden die je ziet op bepaalde linkse tijdlijnen op Twitter, of in de activistische vleugel van onze partij”.

De meer gematigde Democraten waarschuwen al langer dat een te linkse kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 2020 het niet zal halen van huidig president Donald Trump. Tijdens het evenement dat gisteren plaatsvond in Washington noemde Obama geen namen, maar vermoedelijk refereert hij aan Elizabeth Warren en Bernie Sanders, bericht BBC. Zij willen onder meer forse veranderingen in de gezondheidszorg en het migratiebeleid.