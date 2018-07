Obama op bezoek bij Spaanse koning Felipe KVE

08 juli 2018

06u19

Bron: ANP 0 Koning Felipe heeft gisteren de voormalige Amerikaanse president Barack Obama ontvangen. De Spaanse vorst leidde zijn gast rond tijdens een besloten bezoek aan het Reina Sofia Museum in Madrid.

Felipe en Obama bekeken in het museum onder meer schilderijen van Salvador Dalí en het wereldberoemde schilderij Guernica van Pablo Picasso.

Obama woonde vrijdag in Spanje een internationale top over innovatie, technologie en de circulaire economie bij. Aan de conferentie nam ook de nieuwe president van Colombia Iván Duque deel. De opvolger van de huidige president Juan Manuel Santos werd voorafgaand aan de top ontvangen door koning Felipe in het Zarzuela Paleis in Madrid.