Obama op bezoek bij Merkel, hoopt op ander Amerikaans klimaatbeleid mvdb

05 april 2019

22u17

Bron: Belga 0 De voormalige president van de VS Barack Obama is op bezoek bij de Duite kanselier Angela Merkel. Obama heeft de Duitse politica altijd geprezen als een van zijn "favoriete partners" uit de tijd dat hij zelf president was. Hij komt ook dit keer haar lof zingen en drukt de verwachting uit dat de VS hun klimaatbeleid snel omgooien.

De ontmoeting deze namiddag in Berlijn was niet toegankelijk voor de pers, maar vermoedelijk stonden de transatlantische vriendschapsbanden hoog op de agenda. Die banden staan onder druk sinds Donald Trump zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis twee jaar geleden.



Merkel heeft als kanselier met drie VS-presidenten te maken gehad. Haar verstandhouding met Obama was veruit de beste. De laatste buitenlandse trip van Obama ging ook naar Duitsland in nopvember 2016. Hij keerde in 2017 nog eens terug en zei toen aan een grote massa volk in Berlijn dat Merkel "prachtig werk had geleverd, niet alleen voor Duitsland, maar voor de hele wereld.“



Obama arriveerde donderdag in Duitsland en sprak een menigte van 14.000 toehoorders toe in de Lanxess Arena in Keulen. Hij zei erop te vertrouwen dat de VS snel weer aan de spits zullen staan als voortrekkers in de strijd tegen de klimaatwijziging. Hij zei gefrustreerd te zijn door de houding van Trump, maar hij wees erop dat de staat Californië bijvoorbeeld de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs wel al aan het implementeren is.