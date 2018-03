Obama: "Noord-Korea vormt een reële bedreiging" HA

25 maart 2018

12u30

Bron: AFP 1 Noord-Korea vormt een reële bedreiging en de enige remedie is internationale samenwerking. Dat heeft de gewezen Amerikaanse president Barack Obama gezegd tijdens zijn bezoek aan Japan.

Obama is op rondreis in Azië. Tijdens een toespraak in de Japanse hoofdstad Tokio heeft hij gezegd dat Pyongyang nog altijd een bedreiging vormt. "Het land heeft een wapenprogramma dat een significante bedreiging is voor de regio en voor de hele wereld. Washington moet een wapenverdedigingssysteem hebben om de regio te beschermen tegen eventuele raketaanvallen van Noord-Korea." Volgens Obama heeft de westerse wereld niet voldoende vooruitgang geboekt. "Maar het belangrijkste dat we moeten erkennen, is dat geen enkel individueel land het probleem alleen en efficiënt kan oplossen. We kunnen beter allemaal samenwerken", aldus de gewezen president.

Hij voegde eraan toe dat Noord-Korea "een land is dat zo ver verwijderd is van de internationale norm en zo afgesloten van de rest van de wereld dat het bijzonder moeilijk is om internationale druk uit te voeren".